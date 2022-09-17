Також Держбюджет України отримав 1, 5 мільярда від США. Їх спрямують на різні потреби.

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Держбюджет України отримав грант на 1,5 мільярда доларів. Це останній транш допомоги на 4,5 мільярда доларів від США від Світового банку,

– повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, гроші будуть спрямовані на відшкодування видатків бюджету на виплату пенсій та програми соціальної допомоги. Шмигаль подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України.

Бюджет на 2023 рік

За проєктом держбюджету на 2023 рік, що був опублікований 13 вересня, доходи будуть нижчими, ніж закладали на 2022 рік, а видатки все більшими через повномасштабну війни. За даними Кабміну, доходи бюджету становитимуть у 2023 році 1,28 трильйона гривень. Це на 3% менше, ніж планували отримати цього року.

Після реєстрації документа в парламенті у народних обранців буде два тижні, до 1 жовтня, для надання своїх пропозицій до бюджету. А до 20 жовтня документ має бути проголосований у першому читанні. Основні видатки в документі розраховані на війну.

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