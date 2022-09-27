Що передбачає фінансова допомога

В Конгресі США погодилися надати майже 12 мільярдів доларів нової військової та економічної допомоги Україні, повідомляють у Reuters.

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Фінансування включатиме:

4,5 мільярда доларів на забезпечення оборонних можливостей і обладнання для України;

2,7 мільярда доларів на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки;

4,5 мільярда доларів для продовження прямої бюджетної підтримки уряду Києва протягом наступного кварталу.

Таким чином адміністрація президента України зможе виплачувати зарплати основним співробітникам, підтримувати українців, які тікають від конфлікту, і покривати інші критичні витрати на допомогу цивільним.

Раніше цього місяця президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням надати Україні 11,7 мільярда доларів нової екстреної військової та економічної допомоги. Нагадуємо, що у Конгресі є широка підтримка Байдена: як от від його колег, демократів, які незначно контролюють Палату представників, так і Сенату.

Важливо! Протягом семимісячної війни в Україні, Вашингтон та його союзники надіслали Україні мільярди доларів на безпекову та економічну допомогу.

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Інша допомога

Як повідомив раніше Ентоні Блінкен, державний секретар США, у своєму твітері, США нададуть кошти для зміцнення українських правоохоронних органів.

Це додаткові 457,5 мільйонів доларів на підтримку цивільної безпеки, щоб врятувати життя та зміцнити спроможність українських партнерів з правоохоронними органами та кримінальним правосуддям.

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