Что предполагает финансовая помощь
В Конгрессе США согласились предоставить почти 12 миллиардов долларов новой военной и экономической помощи Украине, сообщают в Reuters.
Читайте также Эксклюзивная акция: где взять стартовый капитал
Финансирование будет включать:
- 4,5 миллиарда долларов на обеспечение оборонных возможностей и оборудования для Украины;
- 2,7 миллиарда долларов на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки;
- 4,5 миллиарда долларов для продолжения прямой бюджетной поддержки правительства Киева в течение следующего квартала.
Таким образом администрация президента Украины сможет выплачивать зарплаты основным сотрудникам, поддерживать убегающих от конфликта украинцев и покрывать другие критические расходы на помощь гражданским.
Ранее в этом месяце президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой предоставить Украине 11,7 миллиарда долларов новой экстренной военной и экономической помощи. Напоминаем, что в Конгрессе широкая поддержка Байдена: как от его коллег, демократов, незначительно контролирующих Палату представителей, так и Сената.
Миссия МВФ скоро начнет работу над новой специальной программой с Украиной
Другая помощь
Как сообщил ранее Энтони Блинкен, государственный секретарь США в своем твиттере, США предоставит средства для укрепления украинских правоохранительных органов.
- Это дополнительные 457,5 миллиона долларов в поддержку гражданской безопасности, чтобы спасти жизнь и укрепить способность украинских партнеров с правоохранительными органами и уголовным правосудием.