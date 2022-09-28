Новий пакет допомоги має бути на суму 1,1 мільярда доларів. Його мають оголосити найближчим часом.

До теми Байден погодив виділення Україні військової допомоги на 675 мільйонів доларів

На що виділяють гроші

Кошти спрямують для протистояння України проти росії на тлі так званих "референдумів" агресора на окупованих територіях.

Очікується, що для цього будуть використані кошти з Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), виділені Конгресом, щоб дозволити адміністрації Байдена закуповувати зброю у промисловості, а не постачати з існуючих запасів США,

– повідомляють у США.

Пакет буде включати:

пускові установки HIMARS,

супутні боєприпаси,

різні типи систем протидії безпілотникам і радіолокаційних систем,

запасні частини,

навчання і технічну підтримку.

США також готують нові санкції проти росії, якщо вона анексує окуповані території після оголошення результатів "референдумів".

Допомога від США

Була також інформація, що в Конгресі США погодилися надати майже 12 мільярдів доларів нової військової та економічної допомоги Україні.

Фінансування включатиме 4,5 мільярда доларів на забезпечення оборонних можливостей і обладнання для України.

Також виділять 2,7 мільярда доларів на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки. Ще 4,5 мільярда доларів для продовження прямої бюджетної підтримки уряду Києва протягом наступного кварталу.

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