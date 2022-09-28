Этот законопроект будет предусматривать финансирование правительства США до 16 декабря, что даст участникам переговоров по госбюджету больше времени для разрешения разногласий и согласования государственных расходов на 2023 финансовый год. Этот законопроект известен как непрерывная резолюция.

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Что известно о законопроекте

Законопроект позволит предотвратить так называемый шатдаун, который может начаться в субботу 1 октября. Именно в этот день начинается следующий, 2023-й финансовый год.

Обратите внимание! Шатдаун – это вынужденная временная приостановка работы госучреждений США, не касающаяся важнейших организаций и ведомств, жизненно важных для обеспечения безопасности государства. Он возникает, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов.

Проект закона Палата поддержала 72 голосами, 23 проголосовали против. Решение опубликовали поздно вечером 26 сентября.

У Конгресса было несколько дней, чтобы урегулировать свои разногласия и передать закон на подпись Байдену. Уже сегодня Палата представителей возвращается и может проголосовать за законопроект за считанные часы.

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Что предусматривает финансовая помощь Украине

Пакет помощи Украине в борьбе с российскими войсками предусматривает финансирование почти на 12 миллиардов долларов. Они распределяются на обеспечение оборонных возможностей и оборудования для Украины, продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки, а также продолжение прямой бюджетной поддержки правительства Киева в течение следующего квартала.

В частности, средства планируют выделить:

3 миллиарда долларов на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку;

1,5 миллиарда долларов на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, оказавшим поддержку;

2,8 миллиарда долларов на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

Также предполагается выделить дополнительные 35 миллионов долларов на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине, а также на предотвращение краж этих материалов.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят средства для укрепления украинских правоохранительных органов. Речь идет о 457,5 миллионах долларов.

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