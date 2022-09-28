Этот законопроект будет предусматривать финансирование правительства США до 16 декабря, что даст участникам переговоров по госбюджету больше времени для разрешения разногласий и согласования государственных расходов на 2023 финансовый год. Этот законопроект известен как непрерывная резолюция.
Обратите внимание Миссия МВФ скоро начнет работу над новой специальной программой с Украиной
Что известно о законопроекте
Законопроект позволит предотвратить так называемый шатдаун, который может начаться в субботу 1 октября. Именно в этот день начинается следующий, 2023-й финансовый год.
Проект закона Палата поддержала 72 голосами, 23 проголосовали против. Решение опубликовали поздно вечером 26 сентября.
У Конгресса было несколько дней, чтобы урегулировать свои разногласия и передать закон на подпись Байдену. Уже сегодня Палата представителей возвращается и может проголосовать за законопроект за считанные часы.
Также интересно Объявят на днях: США готовят новый пакет вооружений для Украины на 1,1 миллиарда долларов, – СМИ
Что предусматривает финансовая помощь Украине
Пакет помощи Украине в борьбе с российскими войсками предусматривает финансирование почти на 12 миллиардов долларов. Они распределяются на обеспечение оборонных возможностей и оборудования для Украины, продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки, а также продолжение прямой бюджетной поддержки правительства Киева в течение следующего квартала.
В частности, средства планируют выделить:
- 3 миллиарда долларов на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку;
- 1,5 миллиарда долларов на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, оказавшим поддержку;
- 2,8 миллиарда долларов на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.
Также предполагается выделить дополнительные 35 миллионов долларов на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине, а также на предотвращение краж этих материалов.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США предоставят средства для укрепления украинских правоохранительных органов. Речь идет о 457,5 миллионах долларов.
Достойно внимания – Чего ждать от новой помощи от США: смотрите видео