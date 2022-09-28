У зверненні Зеленський говорив про головні події станом на 217 день повномасштабного вторгнення росії в Україну. Президент зауважив, що вже не 2014 рік. Всі усвідомлюють загрози, пов'язані з фальшивими російськими референдумами. Дії у відповідь обов'язково будуть, інформує 24 канал.

Зауважте Ердоган, Шольц, Трасс, Трюдо: Зеленський провів розмови з низкою світових лідерів

Зеленський провів переговори з іноземними лідерами

Український лідер розповів, що провів серію переговорів. Зеленський розмовляв з Реджепом Ердоганом, Олафом Шольцом, Ліз Трасс та Джастіном Трюдо.

Президент наголосив, що дякує усім за чітку й недвозначну підтримку, а також – розуміння позиції.

Україна не може й не буде миритися з будь-якими спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі. Якщо хтось там, у росії, думає, що вони зможуть "проскочити" з усім тим, що роблять на окупованій території, якщо хтось там, у росії, сподівається, що світ зрадить своїм же цінностям, злякавшись чергових російських заяв про анексію, то вони в росії помиляються,

– заявив Зеленський.

Він також поділився деталями розмов.

Зеленський ще раз подякував Ердогану за допомогу у звільненні воїнів з російського полону. Президент повідомив, що командири з "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, вже найближчим часом зустрінуться з рідними.

Окрім того, почали реалізовувати план допомоги кожному з тих, хто був звільнений з полону нещодавно. Насамперед мовиться про медичну підтримку.

Зеленський наголосив, що жодного українця чи українку не забули. Кожного й кожну намагаються звільнити з полону.

Окрім того, Зеленський обговорив з Ердоганом подальшу оборонну взаємодію, а також – реагування на ті всі агресивні кроки, які Росія вже зробила і ще готується зробити.

Зеленський подякував Німеччині за готовність допомогти з ППО

Український лідер розповів, що обговорив з канцлером Шольцом низку питань:

політичних;

фінансових;

оборонних;

енергетичних.

Також темами були:

постачання газу у Європу;

диверсії на газогоні "Північний потік";

новий санкційний пакет ЄС.

Зеленський та Трюдо обговорили підтримку України. Зокрема, розмінування. Канада має відповідні технології та відповідні гуманітарні амбіції.

З Трасс український лідер обговорив можливості Великої Британії у посиленні санкцій проти Росії, а також у збільшенні оборонної допомоги для нашої держави.

"Я дякую за принципове засудження російського фарсу під виглядом референдуму, за повну підтримку і готовність йти разом з нами до повернення свободи усім нашим людям – в усіх частинах України без будь-яких виключень", – наголосив Зеленський.