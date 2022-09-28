Президент України повідомив, що мав "предметну розмову" з Ердоганом. Зеленський зазначив, що подякував Ердогану "за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України".

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Зеленський відзначив роль Ердогана в обміні полонених

Також лідер України відзначив принципову позицію Туреччини "щодо невизнання незаконних псевдореферендумів, які росія провела на окупованих територіях".

Ми дуже цінуємо особисту роль пана Ердогана в організації нещодавнього обміну військовополонених і наданні прихистку українським командирам,

– резюмував Зеленський.

До уваги. Шестеро командирів з "Азовсталі", яких звільнили з полону, за умовами обміну до кінця війни не мають повертатися додому та перебуватимуть у Туреччині. Ердоган назвав звільнених українських військовополонених "гостями Туреччини".

Зеленський та Шольц провели телефонні переговори

Окрім Ердогана, Володимир Зеленський також провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це інформує урядовий сайт Німеччини.

Повідомляється, що під час перемовин Зеленський і Шольц порушили питання військово-політичної та економічної ситуації в України. Також обговорили й подальшу підтримку в рамках відновлення країни.

Шольц наголосив, що Німеччина продовжить надавати Україні політичну, фінансову та гуманітарну підтримку, а також підтримку у захисті її суверенітету та територіальної цілісності. У тому ж числі йдеться й про поставки зброї. Окрім того, він наголосив, що Німеччина не визнає псевдореферендуми.

Щодо ситуації на незаконно окупованих росією територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, канцлер наголосив, що Німеччина ніколи не визнає результати фіктивних "референдумів",

– йдеться у повідомленні.

Важливо. Росія протягом 23 – 27 вересня провела фейкові референдуми на окупованих територіях України. Росіяни оголосили сфальсифіковані результати "референдумів", відповідно до яких жителі окупованих територій буцімто проголосували за приєднання до складу росії.

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