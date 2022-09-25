Андрій Єрмак повідомив, що провів розмову з кожним з командирів та дізнався про їх самопочуття. Глава ОП зазначив, що в усіх наших воїнів бойовий настрій.

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Воїнів відвідав Рустем Умєров

Єрмак розповів, що українські герої проходять ретельний медогляд. Зокрема, відбувся поглиблений огляд терапевтом та хірургом.

Хлопці проходять медичні огляди, йде ретельна перевірка їх стану. За результатами медичних аналізів, проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом,

– зазначив він.

Андрій Єрмак розповів, що в Туреччину приїхав голова Фонду державного майна України Рустем Умєров. Саме він перевірив умови, у яких перебувають українські військові. Від нього Єрмак і отримав фото усміхнених командирів.

"Він також координує свою роботу з усіма органами, відповідальними за безпеку наших громадян. Як розповів мені Рустем, умови проживання у хлопців – комфортні. Для нас дуже важливо, щоб українські герої мали все, що їм наразі необхідно", – сказав Єрмак.

Він анонсував, що невдовзі командири зможуть побачитися зі своїми родинами.