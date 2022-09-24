Деталі обміну повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар. Він заявив, що Віктора Медведчука обміняли на 200 українців. Ще 15 бійців ЗСУ, серед яких 5 захисників "Азовсталі" та 10 іноземців, обміняли на 55 росіян.

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Українських командирів будуть охороняти

Посол повідомив, що безпосередньо в Анкарі працювали глава ГУР МО Кирило Буданов і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Процес координували в координаційному штабі в Офісі Президента на чолі з Андрієм Єрмаком.

Василь Боднар розповів, що роль Туреччини полягала в тому, що саме в Анкарі відбувся фізичний обмін. Також, за його словами, команди полку Дениса Прокопенка на тривалий час залишаться у Туреччині під захистом і опікою турецької держави і під особистим патронатом президента Реджепа Ердогана.

Український посол пояснив, що командири мають до кінця війни залишатися у спеціальному закладі. При цьому Боднар наголосив на питанні безпеки наших воїнів, яких будуть надійно охороняти.

Як сказав посол, вони будуть перебувати під жорсткою охороною і мають пройти реабілітацію. Дипломат сказав, що звільнені з полону командири "досить вимучені, виснажені цими усіма тортурами і нелюдським ставленням з боку країни агресора".

Ердоган назвав звільнених полонених "гостями Туреччини"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прокоментував обмін полоненими між Україною і росією, повідомляє "Анадолу". Турецький лідер назвав звільнених військовополонених "гостями Туреччини".

За його словами, до списків осіб, які підлягали обміну, було включено ім'я особи, на видачі якої наполягав президент росії владімір путін. Ймовірно, йдеться про Віктора Медведчука.

200 людей – під нашим контролем. На одному особливо наполягав президент путін. Його ми вже відправили до росії,

– повідомив турецький лідер.

Українські воїни проживатимуть у приватному будинку

Глава ГУР МО Кирило Буданов під час брифінгу, який відбувся 22 вересня, розповів, що звільнені командири гарнізону захисників Маріуполя проживатимуть у приватному будинку в Туреччині.

Він запевнив, що це досить комфортабельне місце для проживання. Вони будуть там жити деякий час. Інші подробиці щодо їхнього перебування трохи згодом розкажуть самі командири.

Як відомо, 21 вересня відбувся обмін військовополоненими між Україною і росією. З полону звільнили командирів захисників "Азовсталі" Дениса Прокопенка, Сергія Волинського та Святослава Паламара.

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