Захисників Маріуполя, серед яких 5 бойових командирів, звільнили з російського полону 21 вересня. Наступного дня відбувся брифінг щодо їхнього звільнення. Про це повідомляє 24 канал.

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Україна повернула 215 полонених, серед них захисники "Азовсталі"

21 вересня Україна звільнила з російського полону 215 людей. Це був складний та великий обмін, який пройшов у декілька етапів і у дуже різних локаціях. Загалом вдалося звільнити військових, прикордонників, поліських, моряків, нацгвардійців, митників та цивільних. Серед них – офіцери, командири, Герої України, захисники "Азовсталі" і вагітні жінки-військові.

200 українських героїв обміняли на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів "Азовсталі" – на 55 російських полонених.

Зверніть увагу: 21 вересня з російського полону звільнили 5 бойових командирів: Дениса "Редіса" Прокопенка, Сергія "Волину" Волинського, Святослава "Калину" Паламара, а також Дениса Шлегу та Олега Хоменка. До закінчення бойових дій вони перебуватимуть у Туреччині під захистом Реджепа Ердогана.

Хто взяв участь у брифінгу та про що говорили

У брифінгу взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, керівник ГУР Кирило Буданов, тимчасовий виконуючий обов'язки глави СБУ Василь Малюк, міністр внутрішній справ Денис Монастирський, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс, посол США в Україні Бріджит Брінк та посол Швеції в Україні Тобіос Тиберг. За допомогою відеозв'язку до брифінгу долучилась дружина Дениса "Редіса" Прокопенко – Катерина, яка зараз перебуває у США.

Андрій Єрмак наголосив, що питанням звільнення захисників Маріуполя почали займатися ще в той день, коли герої вийшли з "Азовсталі" – почались сотні дзвінків, консультацій та пошуків. Глава ОП зізнався, що звільнення героїв, а особливо командирів, здавалося нереальною місією. Тож всі працювали 24/7. Крім українських відомств та спецслужб, турецька сторона теж зіграла важливу роль. Обмін відбувався в 4 країнах та закінчився саме у Туреччині. В Анкару за звільненими полоненими поїхали Буданов та Монастирський, а у Чернігівську область – Малюк, Лубінець та заступник Буданова – Усов.

Він додав, що затримка була на 7 – 8 годин. Але, на щастя, все вдалося. Робота не зупиняється, адже у полоні ще багато людей.

Кирило Буданов уточнив, що загалом із 215 людей було звільнено:

118 нацгвардійців, 108 з яких – учасники полку під командуванням Дениса Прокопенка.

ВМС-ники – 50,

Інші підрозділи ЗСУ – 22,

Працівники Держприкордонслужби – 9,

Нацполіції – 9,

ТРО – 9,

Співробітник СБУ – 1,

Держслужба спецтранспорту – 1

Держмитслужба – 1,

2 цивільних.

За словами Буданова, загальна чисельність евакуйованих з заводу "Азовсталь" під час цього обміну – 188. Також вдалося повернути 8 поранених внаслідок теракту в Оленівці. Також Україна обміняла 10 іноземців: 2 зі США, 5 з Великої Британії та по 1 зі Швеції, Хорватії та Марокко. На даному етапі це найбільший обмін, проведений під час повномасштабної війни. Обмін проводився у 4 країнах: на території України біля кордону з росією, у Польщі, Туреччині та Саудівській Аравії.

Василь Малюк розповів, що 200 полонених, яких обмінювали на Чернігівщині це ті, на кого поміняли Медведчука. І на його обмін були усі юридичні підстави. Після цього він нагадав усі справи, у яких підозрюють кума Путіна та надав кілька доказів. Малюк наголосив, що Медведчук – справжній державний зрадник.

Згодом він повернувся до обміну полоненими. Виявилось, що співробітник СБУ, якого вдалось повернути – єдиний вцілілий працівник Служби на "Азовсталі". Крім нього були 2 співробітники, які вважаються безвісти зниклими. Вони були поранені та перебували в одному з бункерів заводу, куди влучила ворожа ракета.

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Як захисники "Азовсталі" потрапили у полон

На 86 день кругової оборони Маріуполя захисники міста отримали наказ від вищого військового керівництва про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста.

Процедура евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі" почалась 16 травня. Ризикуючи, воїни добровільно здалися до російського полону, щоб згодом повернутися додому. Вибор уне було, оскільки сили противник перевищували, а боєприпаси та продовольство закінчувались – залишатися у Маріуполі та вижити було вже неможливою задачею.

Після цього Володимир Зеленський повідомив, що в російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських військових з заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, що перше масштабне повернення захисників "Азовсталі" додому відбулось 30 червня. Тоді Україні вдалось звільнити 95 захисників "Маріуполя".

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