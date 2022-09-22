Защитников Мариуполя, среди которых 5 боевых командиров, освободили из российского плена 21 сентября. Менее чем через сутки, едва отдохнув, воины уже приняли участие в онлайн-брифинге, чтобы рассказать о своем пребывании в плену. Об этом сообщает 24 канал.

По теме Сказал, что жив, – жены защитников "Азовстали" со слезами описали первые эмоции после обмена

Украина вернула 215 пленных, среди них защитники "Азовстали"

21 сентября Украина освободила из российского плена 215 человек. Это был сложный и большой обмен, который прошел в несколько этапов и в разных локациях. В целом удалось освободить военных, пограничников, полесских, моряков, нацгвардейцев, таможенников и гражданских. Среди них – офицеры, командиры, Герои Украины, защитники "Азовстали" и беременные женщины-военные.

200 украинских героев обменяли на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных.

Обратите внимание: 21 сентября из российского плена освободили 5 боевых командиров: Дениса "Рэдиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламаря, а также Дениса Шлегу и Олега Хоменко. До окончания боевых действий они будут находиться в Турции под защитой Реджепа Эрдогана.

Кто принял участие в брифинге и о чем говорили

В брифинге приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов, временный исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк, министр внутренний дел Денис Монастырский, посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс, посол США в Украине Бриджит Бринк и посол Швеции в Украине Тобиос Тиберг. С помощью видеосвязи к брифингу присоединилась жена Дениса "Рэдиса" Прокопенко – Екатерина, которая сейчас находится в США.

Андрей Ермак подчеркнул, что вопросом освобождения защитников Мариуполя начали заниматься еще в тот день, когда герои вышли из "Азовстали" – начались сотни звонков, консультаций и поисков. Глава ОП признался, что освобождение героев, а особенно командиров, казалось нереальной миссией. Так что все работали 24/7. Кроме украинских ведомств и спецслужб турецкая сторона тоже сыграла важную роль. Обмен проходил в 4 странах и закончился именно в Турции. В Анкару за освобожденными пленными поехали Буданов и Монастырский, а в Черниговскую область – Малыш, Лубинец и заместитель Буданова – Усов.

Он добавил, что задержка была на 7 – 8 часов. Но, к счастью, все удалось. Работа не останавливается, ведь в плену много людей.

Кирилл Буданов уточнил, что в общей сложности из 215 человек было освобождено:

118 нацгвардейцев, 108 из которых – участники полка под командованием Дениса Прокопенко.

ВМС-ники – 50,

Другие подразделения ВСУ – 22,

Работники Госпогранслужбы – 9,

Нацполиции – 9,

ТРО – 9,

Сотрудник СБУ – 1,

Госслужба спецтранспорта – 1,

Гостаможслужба – 1,

2 гражданских.

По словам Буданова, общая численность эвакуированных с завода "Азовсталь" во время этого обмена – 188. Также удалось вернуть 8 раненых в результате теракта в Еленовке. Также Украина обменяла 10 иностранцев: 2 из США, 5 из Великобритании и 1 из Швеции, Хорватии и Марокко. На данном этапе это самый большой обмен, проведенный во время полномасштабной войны. Обмен проводился в 4 странах: на территории Украины у границы с россией, в Польше, Турции и Саудовской Аравии.

Василий Малюк рассказал, что 200 пленных, которых обменивали на Черниговщине, это те, на кого поменяли медведчука. И для его обмена были все юридические основания. После этого он напомнил все дела, по которым подозревают кума путина и предоставил несколько доказательств. Малыш подчеркнул, что медведчук – настоящий государственный изменник.

Затем он вернулся к обмену пленными. Оказалось, что сотрудник СБУ, которого удалось вернуть – единственный уцелевший работник Службы на "Азовстали". Кроме него были 2 сотрудника, которые числятся без вести пропавшими. Они были ранены и находились в одном из бункеров завода, куда попала вражеская ракета.

К теме Обмен пленными из "Азовстали" – полный список, кого удалось вызволить из рук оккупанта

Как защитники "Азовстали" попали в плен

На 86-й день круговой обороны Мариуполя защитники города получили приказ от высшего военного руководства о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города.

Процедура эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали" началась 16 мая. Рискуя, воины добровольно сдались в российский плен, чтобы впоследствии вернуться домой. Выбора не было, поскольку силы противника превышали, а боеприпасы и продовольствие заканчивались – оставаться в Мариуполе и выжить было уже невозможной задачей.

После этого Владимир Зеленский сообщил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч украинских военных с завода "Азовсталь".

Напомним, что первый масштабный возврат защитников "Азовстали" домой состоялся 30 июня. Тогда Украине удалось освободить 95 защитников "Мариуполя".

К теме – у россии истерика из-за возвращения защитников "Азовстали": смотрите видео