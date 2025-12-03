Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, попередньо усі думали, що вибух стався через російських обстріл. Але наразі в Харківській міській раді повідомляють, що все сталося з побутових причин.

Що відомо про вибух в Харкові 3 грудня?

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в гаражному кооперативі вибухнув автомобіль. Він зруйнував кілька гаражів. Рятувальники гасили доволі значну пожежу.

На жаль, відомо про одного загиблого. Була попередня інформація про ще двох людей, яких шукають під завалом. В ДСНС не підтверджують ці дані, але продовжують розбирати завали.

Наслідки вибуху в Харкові / Скриншот з відео

Ще троє людей звернулися за допомогою. Їм надали медичну допомогу. В одного з постраждалих виявили перелом гомілки.

В поліції встановлюють особу людини, яка загинули. Також є питання щодо причин вибуху.

Вибух автівки – це лише попередня інформація. Щоб встановити все остаточно, мають розібрати завали, проаналізувати деталі автомобіля. Фрагменти тіла також ще не упізнали,

– розповіла Черненко.

Ситуація в Харкові: коротко