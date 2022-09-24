Катерина Поліщук написала, що кожен захисник Маріуполя, який перебуває у полоні росіян, повернеться додому. Вона запевнила, що Україна відвоює свої землі, які тимчасово окупувала росія.

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Це був початок, – "Пташка"

Також Катерина Поліщук зазначила, що захисники Маріуполя повернулись, щоб боротись далі.

Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому. Кожен клаптик української землі буде відвойовано. Ми повернулись, щоб боротись далі!,

– написала вона в інстаграмі та додала фото з українським стягом.



"Пташка" опублікувала перший допис після полону / Фото з інстаграму "Пташки"

"Пташка" повернулася з полону: головне

Катерина Поліщук була парамедиком на "Азовсталі" та покинула завод у травні, коли відбувалася евакуація українських захисників і захисниць. Як відомо, наші воїни отримали наказ припинити оборону Маріуполя та зберегти життя.

З "Азовсталі" вийшло понад 2 тисячі українських захисників і захисниць, які потрапили у полон до росії. Відтоді інформації про "Пташку" не було. І тільки 18 вересня пропагандисти опублікували відео з "Пташкою", що засвідчило, що вона жива.

Катерина Поліщук стала відомою після того, як заспівала у стінах заводу "Азовсталь", який росіяни бомбардували.

Уже 21 вересня стало відомо, що "Пташку" вдалося звільнити з полону. Тоді між Україною і росією відбувся обмін полоненими, в рамках якого було звільнено 215 наших захисників і захисниць.

Світлана Поліщук, мама "Пташки", розповіла про першу розмову з донькою, яка повернулася з полону. За словами Світлани, дзвінок доньки став для неї приємною несподіванкою. Вона сподівається, що скоро зможе побачити доньку.

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