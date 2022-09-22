Катерині всього 21 рік. Вона має неймовірну силу любові до України. Що відомо про знамениту захисницю "Пташку" – розповість 24 канал.

Важливо "Пташку" повернули з російського полону

Чарівний спів "Пташки"

Мережею поширювалось відео з "Азовсталі", на якому Катерина зі зброєю в руках співає пісні "Зродились ми великої години" та "Батько наш Бандера". Кадри підкорили користувачів та швидко стали популярними.

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Катерина родом з Тернопільщини. Вона навчалася у Тернопільському фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької на співочому відділенні. Тому спів – це її покликання.

"Пташка" пише музику та вірші, а також грала у Тернопільському народному драматичному театрі-студії.



"Пташка" навчалася у мотошколі The Riders / фото "20 хвилин"

Як "Пташка" пішла захищати Україну

Коли Катерина переїхала до Києва, то влаштувалась у мотошколу The Riders. Тоді ж вона захопилась військовою справою. Смілива дівчина часто брала участь у мітингах, а також працювала у правозахисній організації.

Стати на захист України "Пташка" вирішила весною 2021 року, коли закінчила медичні курси. Батькам вона не одразу про це сказала, аби вони не хвилювалися. Вони дізналися, де дочка справді, коли побачили відео з бункера "Азовсталі", де Катя разом із іншими захисниками співала патріотичні пісні.



"Пташка" часто брала участь у мітингах / фото "20 хвилин"



"Пташка" сміливо захищала "Азовсталь" / Скриншот з відео

Як "Пташка" співала пісню "Нам не страшний червоний гніт": дивіться відео

Нагадаємо, що з'явилася перша реакція родичів звільнених полонених. Вони дуже щасливі, що їхні близькі вже вільні. Втім, дружини захисників закликали не забувати за тих, хто досі перебуває у полоні.

До речі, командирів Дениса Прокопенка, Сергія Волинського та Святослава Паламара повернули додому. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що звільнити вдалося 5 командирів "Азовсталі". Український лідер також назвав прізвища Дениса Шлега та Олега Хоменка.

Також додому повернули медика Мар'яну Мамонову, яка перебуває на 9 місяці вагітності, фотографа Дмитра "Ореста" Козацького та Святослава Єрмолова – поліцейського з Маріуполя.

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