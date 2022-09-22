Екатерине всего 21 год. Она обладает невероятной силой любви к Украине. Что известно о знаменитой защитнице "Пташке" – расскажет 24 канал.

Важно "Пташку" вернули из российского плена

Волшебное пение "Пташки"

В сети распространялось видео из "Азовстали", на котором Екатерина с оружием в руках поет песни "Зродились ми великої години" и "Батько наш Бандера". Кадры покорили пользователей и быстро стали популярны.

"Пташка" из "Азовстали" спела песню Скрябина: смотрите видео

Екатерина родом из Тернопольщины. Она училась в Тернопольском профессиональном колледже имени Соломии Крушельницкой на певческом отделении. Поэтому пение – это ее призвание.

"Пташка" пишет музыку и стихи, а также играла в Тернопольском народном драматическом театре-студии.



"Пташка" училась в мотошколе The Riders / фото "20 минут"

Как "Пташка" пошла защищать Украину

Когда Екатерина переехала в Киев, то устроилась в мотошколу The Riders. Тогда же она увлеклась военным делом. Смелая девушка часто участвовала в митингах, а также работала в правозащитной организации.

Встать на защиту Украины "Пташка" решила весной 2021 года, когда окончила медицинские курсы. Родителям она не сразу об этом сказала, чтобы они не беспокоились. Они узнали, где дочь действительно, когда увидели видео из бункера "Азовстали", где Катя вместе с другими защитниками пела патриотические песни.



"Пташка" часто участвовала в митингах / фото "20 минут"



"Пташка" смело защищала "Азовсталь" / Скриншот с видео

Как "Пташка" пела песню "Нам не страшний червоний гніт": смотрите видео

Напомним, что появилась первая реакция родственников освобожденных пленников. Они очень счастливы, что их близкие уже свободны. Впрочем, жены защитников призвали не забывать о тех, кто до сих пор находится в плену.

Кстати, командиров Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламара вернули домой. Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что освободить удалось 5 командиров "Азовстали". Украинский лидер также назвал фамилии Дениса Шлега и Олега Хоменко.

Также домой вернули медика Марьяну Мамонову, которая находится на 9 месяце беременности, фотографа Дмитрия "Ореста" Козацкого, и Святослава Ермолова – полицейского из Мариуполя.

Эмоциональное интервью снайперши "Пташки": смотрите видео