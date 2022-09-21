"Пташку" вернули из российского плена. Это произошло 21 сентября. Об этом сообщили в наших телеграм-каналах.

Читайте также Из плена обменяли нескольких защитников "Азовстали": среди них "Пташка" и глава полиции Мариуполя

"Пташку" вернули из российского плена

Из плена обменяли нескольких защитников "Азовстали". Среди них и Катя Полищук, более известная по позывному "Пташка",

– говорится в сообщении.

Стоит вспомнить, что из плена также были освобождены и другие защитники Мариуполя.

"Пташку" освободили из плена / Фото из телеграм-каналов

Кадры с Екатериной Полищук оккупанты публиковали недавно

Российские пропагандисты буквально 18 сентября показали первое за четыре месяца интервью с Екатериной Полищук. На видео "Пташка" говорит по-украински.

На опубликованных россиянами кадрах видно, что пропагандисты почти не дали слова девушке, однако добавили лживые титры.

Однако на видео слышно, как Екатерина говорит, что:

сожалеет о том, что на одном из видео нецензурно высказалась и ей стыдно перед мамой;

будь перед ней выбор поехать в Мариуполь еще раз, то она бы это сделала снова.

Следует вспомнить, что Екатерина Полищук родом с Тернопольщины. Она была среди защитников Азовстали как парамедик-доброволец.

Известной "Пташка" стала тогда, когда во время пребывания на "Азовстале" спела патриотические песни "Зродились ми великої години", "Батько наш Бандера".

Детальнее все, что известно о Екатерине Полищук читайте по ссылке.

Смотрите также – "Пташка" из Азовстали спела песню Скрябина: видео