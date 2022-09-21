"Пташку" повернули з російського полону. Це трапилось 21 вересня. Про це повідомили в телеграм-каналах.

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"Пташку" повернули з російського полону

З полону обміняли кількох захисників "Азовсталі". Серед них і Катя Поліщук, більше відома за позивним "Пташка",

– мовиться в повідомленні.

Варто пригадати, що з полону також звільнили й інших захисників Маріуполя.



"Пташку" звільнили з полону / Фото з телеграм-каналів

Кадри з Катериною Поліщук окупанти публікували нещодавно

Російські пропагандисти буквально 18 вересня показали перше за чотири місяці інтерв'ю з Катериною Поліщук. На відео "Пташка" говорить українською.

На опублікованих росіянами кадрах видно, що пропагандисти майже не дали слова дівчині, проте додали брехливі титри.

Проте на відео чутно, як Катерина говорить, що:

шкодує про те, що на одному з відео нецензурно висловилася і їй соромно перед мамою;

якби перед нею був вибір поїхати в Маріуполь ще раз, то вона б це зробила знову.

Варто пригадати, що Катерина Поліщук родом з Тернопільщини. Вона була серед захисників Азовсталі як парамедик-доброволець.

Відомою "Пташка" стала тоді, коли під час перебування на "Азовсталі" заспівала патріотичні пісні "Зродились ми великої години", "Батько наш Бандера".

Детальніше все, що відомо про Катерину Поліщук читайте за посиланням.

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