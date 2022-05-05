Невероятно героическая оборона Мариуполя продолжается. Защитники города продолжают писать историю подвига, о котором сегодня говорит весь мир.

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Героическое пение на "Азовстали"

Вместе со штурмом "Азовстали" россияне пытаются забрасывать предприятие бомбами. Они понимают, что одолеть украинских героев, уже более 2 месяцев держащих оборону в бесчеловечных условиях, просто невозможно.

Наши же замечательные воины демонстрируют просто безумное мастерство и боевой дух. Находясь под постоянными обстрелами, они поют украинские песни, которые на весь мир возвещают – врагу ни в коем случае не удастся победить.

Защитники Азовстали поют патриотические песни: смотрите видео

Оборона "Азовстали": последние новости

4 мая СМИ начали сообщать о том, что российские оккупанты смогли прорваться на территорию "Азовстали". В тот момент связи с нашими героическими защитниками не было. Через некоторое время в Генеральном штабе ВСУ подтвердили информацию о штурме, но также сообщалось, что враг не имеет успеха.

Вчера вечером командир полка "Азов" Денис Прокопенко снял видео и сообщил о тяжелых боях. Также он добавил, что наши защитники, несмотря на превосходящие в разы силы противника, продолжают держать оборону.

Россияне находятся на территории предприятия уже третьи сутки, но одержать победу в боях не могут. Поэтому враг решил задействовать корабельную артиллерию и другие средства для мощных обстрелов. К сожалению, информацию о том, что врага удалось выбить с территории завода, опровергли сами "азовцы" – тяжелые бои с врагом до сих пор продолжаются.

Героические защитники Мариуполя не собираются сдаваться ни при каких обстоятельствах. Они заявляли, что будут защищать город до последнего патрона. Украина активно работает над тем, чтобы организовать зеленый коридор не только для мирных мариупольцев, но и для своих защитников, сохранение жизни которых – приоритетная задача.

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