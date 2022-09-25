Андрей Ермак сообщил, что провел разговор с каждым из командиров и узнал их самочувствие. Глава ОП отметил, что у всех наших воинов боевое настроение.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак лично пообщался с командирами из "Азовстали", освобожденными из российского плена. В настоящее время наши воины проходят реабилитацию в Турции.
Источник:Андрей Ермак
Андрей Ермак сообщил, что провел разговор с каждым из командиров и узнал их самочувствие. Глава ОП отметил, что у всех наших воинов боевое настроение.