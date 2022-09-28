На таке порушення міжнародного права відреагували в МЗС України та закликали міжнародну спільноту продемонструвати єдину реакцію на проведення росією так званих "референдумів". Зокрема, посилити санкції проти країни-агресорки та збільшити військову підтримку України. Про реакцію України та світу на "референдуми" розповідає 24 канал.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що, чим м’якшою буде реакція на так звані "референдуми", тим більшою буде мотивація росії надалі здійснювати ескалацію та анексувати території.

Реакція світу на черговий злочин росії

США

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США не проти, щоб Україна використовувала західне озброєння для повернення територій, де росія провела так звані "референдуми", адже їх результати не мають ніякого значення. Ці території були та залишаються українськими.

Україна має абсолютне право оборонятися на всій своїй території, зокрема, повертати собі території, які були незаконно захоплені Росією у той чи інший спосіб,

– підкреслив Ентоні Блінкен.

Також росія отримає відповідь від Штатів, якої навряд хотіла. Так, у Штатах готують новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 мільярда доларів. Він буде включати:

системи HIMARS та боєприпаси до них,

різні типи систем боротьби з безпілотниками,

радіолокаційні системи,

запчастини,

навчання та технічну підтримку.

Про запровадження нових санкцій проти країни-окупантки заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Вони стосуватимуться юридичних осіб та компаній за межами росії, які підтримують псевдореферендуми. Салліван зазначив, що найближчими днями "США опублікують відповідну інформацію".

Канада

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна не визнає і ніколи не прийме результати фіктивних референдумів, адже це є нічим іншим як спробою росії незаконно анексувати українські території. А відтак не мають абсолютно ніякої легітимності.

Є численні повідомлення про те, що виборців залякували силою, і ці референдуми є грубим порушенням міжнародного права, мотивованим уявленням путіна, що він може перемальовувати карту, як йому заманеться,

– підкреслив Джастін Трюдо.

Натомість у відповідь на ескалацію Канада планує запровадити нові санкції проти осіб та організацій, які причетні до цієї останньої спроби підірвати принципи державного суверенітету. Прем’єр-міністр запевнив, що Канада засуджує воєнні злочини росії та буде використовувати всі наявні в розпорядженні засоби, щоб гарантувати, що ці порушення міжнародного права не залишаться безкарними.

"Територія України залишиться Україною", – підсумував Джастін Трюдо.

Євросоюз

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюз засуджує проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.

Ба більше, у відповідь ЄС готує санкції. Згідно зі словами речника верховного представника ЄС із закордонних справ Петера Стано, їх планують накласти на тих, хто організовував псевдореферендуми в чотирьох регіонах України, які зараз знаходяться під окупацією.

Велика Британія

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Велика Британія ніколи не визнає результати цих псевдореферендумів, адже вони не можуть бути вільними й справедливими, коли проводяться під дулом автомата.

Ми ніколи не визнаємо їх результати. Вони відповідають чіткій схемі насильства, залякування, тортур та примусових депортацій на захоплених росією територіях України,

– наголосив Клеверлі.

Також країна запровадить додатковий пакет санкцій проти росії за проведення "референдуму". Вони будуть "спрямовані проти тих, хто стоїть за цими фіктивними голосуваннями, а також проти осіб, які продовжують підтримувати агресивну війну російського режиму".

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Грузія

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала фейковий референдум черговим проявом "цинічних дій" росії та закликала категорично засудити "референдуми".

Ми маємо категорично засудити референдуми, які відбуваються у Східній Україні. Ми знаємо, що означають референдуми на окупованій території, тим паче у цей період, за умов війни. Це вкрай цинічна дія росії, яка є абсолютно неприйнятною для нас, для світу, для цивілізованих людей,

– наголосила Зурабішвілі.

Грузія, за словами Саломе Зурабішвілі, не визнає результатів цього "голосування".

Казахстан

Речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров також підтвердив, що його країна не визнає так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.

Сербія

Голова сербського МЗС Нікола Селакович сказав, що його країна не визнає результатів так званого волевиявлення на окупованих росією територіях, адже це суперечить національним інтересам країни.

Нова Зеландія

Країна у відповідь на псевдореферендуми розширила санкції проти росії та додала до списку ще 19 осіб. Про це повідомила глава МЗС Нової Зеландії Наная Махута та назвала проведення росією "референдумів" на окупованих територіях України порушенням основних норм міжнародного права.

У новий санкційному списку зокрема є:

російські міністри,

члени ради безпеки росії,

родичі володимира путіна,

глава Чечні рамзан кадиров.

Закон про санкції проти росії дозволяє уряду заморожувати активи, вводити заборону на поїздки або забороняти фінансові операції.

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