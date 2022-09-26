Про запровадження нових санкцій оголосив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

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Він підкреслив, що Британія ніколи не визнає результатів фіктивних референдумів, проведених під дулом пістолета.

Ми ніколи не визнаємо їх результати. Вони відповідають чіткій схемі насильства, залякування, тортур та примусових депортацій на захоплених росією територіях України,

– наголосив Клеверлі.

За його словами, санкції Британії "спрямовані проти тих, хто стоїть за цими фіктивними голосуваннями, а також проти осіб, які продовжують підтримувати агресивну війну російського режиму".

Хто потрапив під обмеження

Лондон вніс до санкційних списків 33 чиновників та колабораціоністів, які перебувають у тимчасово окупованих регіонах України, зокрема:

главу "уряду Херсона" сергєя єлісєєва,

"міністра освіти і науки" квазіреспубліки "лнр" івана кусова,

главу "уряду Запоріжжя" євгенія балицького,

заступника псевдо глави "днр" євгенія солнцева.

Також під санкції потрапила агенція IMA Consulting, яку називають "улюбленим піар-агентством путіна" і якій було доручено керувати публічними кампаніями для просування фейкових референдумів. Обмеження торкнулися і російської компанії "Гознак", "відомої своєю монополією на виготовлення "десятків мільйонів" державних документів, зокрема прискорених паспортів на тимчасово окупованих територіях України".

Крім того, обмеження були запроваджені проти 23 членів ради директорів та правління "Газпромбанка", 16 членів наглядової ради й правління "Сбербанка" та його керівництва і 10 керівників "Совкомбанка".

Реакція Офісу Президента

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак сказав, що до нового санкційного списку потрапили колаборанти із Запорізької області та Маріуполя, а також російський "Держзнак", топ-менеджери "Сбербанку", "Газпромбанку" та "Радкомбанку" та інші.

Додамо, що нещодавно Сполучені Штати Америки заявили, що готові накласти на росію черговий пакет санкцій через проведення незаконних референдумів.

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