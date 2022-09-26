Йдеться про голову "центральної виборчої комісії" так званої "днр" Володимира Висоцького та голову громадської палати Олександра Кофмана. А ще очільницю виборчкому так званої "лнр" Олену Кравченко та радницю голови "лнр" Марину Філіппову. Про це повідомили в СБУ.

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Роль підозрюваних в організації псевдореферендумів

У вересні 2022 року мешканець міста Макіївка як голова "громадської палати" затвердив та направив до так званого "голови днр" звернення щодо проведення псевдореферендуму. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Голова центрвиборчкому "днр" розробив порядок проведення у період 23–27 вересня 2022 року незаконного голосування. Він керував створенням 25 "територіальних виборчих комісій" та "дільниць", у тому числі в росії.

За участю "радниці голови лнр" створено "громадський штаб референдуму". Головна мета якого – забезпечення показової участі населення в окупації у псевдореферендумі.



Ще одна підозрювана – очільниця "ЦВК лнр" утворила "територіальні виборчі комісії", прийняла порядок їх фінансування з "бюджету лнр". А ще визначила порядок "голосування", у тому числі шляхом обходу жителів за місцем їх проживання.

Підозрювані в організації псевдореферендумів / Фото СБУ

Зверніть увагу! Підозрюваним загрожує до десяти років в'язниці з можливою конфіскацією майна.

"Псевдореферендуми" на тимчасово окупованих територіях України: останні новини

Загарбники влаштували виставу з "голосуванням" прямо біля Запорізької атомної електростанції. Невідомі чоловіки дочекалися, коли персонал станції почне виходити з ЗАЕС. Далі змішалися з натовпом та стали роздавати інтерв'ю пропагандистським ЗМІ, видаючи себе за працівників станції.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Луганської областей представники окупаційної влади ходять до будинків місцевих жителів з озброєними російськими військовими. Так людей намагаються змусити голосувати.

Список "міжнародних спостерігачів" за псевдореферендумом направлять до СБУ та МЗС. Відповідні дані оприлюднив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

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