Йдеться про голову "центральної виборчої комісії" так званої "днр" Володимира Висоцького та голову громадської палати Олександра Кофмана. А ще очільницю виборчкому так званої "лнр" Олену Кравченко та радницю голови "лнр" Марину Філіппову. Про це повідомили в СБУ.
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Роль підозрюваних в організації псевдореферендумів
У вересні 2022 року мешканець міста Макіївка як голова "громадської палати" затвердив та направив до так званого "голови днр" звернення щодо проведення псевдореферендуму. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Голова центрвиборчкому "днр" розробив порядок проведення у період 23–27 вересня 2022 року незаконного голосування. Він керував створенням 25 "територіальних виборчих комісій" та "дільниць", у тому числі в росії.
За участю "радниці голови лнр" створено "громадський штаб референдуму". Головна мета якого – забезпечення показової участі населення в окупації у псевдореферендумі.
Ще одна підозрювана – очільниця "ЦВК лнр" утворила "територіальні виборчі комісії", прийняла порядок їх фінансування з "бюджету лнр". А ще визначила порядок "голосування", у тому числі шляхом обходу жителів за місцем їх проживання.
Підозрювані в організації псевдореферендумів / Фото СБУ
"Псевдореферендуми" на тимчасово окупованих територіях України: останні новини
- Загарбники влаштували виставу з "голосуванням" прямо біля Запорізької атомної електростанції. Невідомі чоловіки дочекалися, коли персонал станції почне виходити з ЗАЕС. Далі змішалися з натовпом та стали роздавати інтерв'ю пропагандистським ЗМІ, видаючи себе за працівників станції.
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Луганської областей представники окупаційної влади ходять до будинків місцевих жителів з озброєними російськими військовими. Так людей намагаються змусити голосувати.
- Список "міжнародних спостерігачів" за псевдореферендумом направлять до СБУ та МЗС. Відповідні дані оприлюднив український омбудсмен Дмитро Лубінець.
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