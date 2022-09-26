Це помітили на Запоріжжі та Донбасі. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Росіяни ходять по квартирах на Донбасі і Запоріжжі

Так, противник намагається реалізувати оголошений незаконний "референдум" на тимчасово зайнятих територіях України.

У населених пунктах Запорізькій області представники окупаційної влади разом з озброєними російськими військовими здійснюють поквартирні обходи, примушуючи місцевих мешканців до участі в так званому "референдумі".

До того ж такі обходи мають на меті і виявлення чоловіків. Такі ж заходи ворог здійснює і в населених пунктах Луганської області.

Окрім цього, у місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли вісімнадцятирічного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин.

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