Це помітили на Запоріжжі та Донбасі. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Росіяни ходять по квартирах на Донбасі і Запоріжжі

Так, противник намагається реалізувати оголошений незаконний "референдум" на тимчасово зайнятих територіях України.

У населених пунктах Запорізькій області представники окупаційної влади разом з озброєними російськими військовими здійснюють поквартирні обходи, примушуючи місцевих мешканців до участі в так званому "референдумі".

До того ж такі обходи мають на меті і виявлення чоловіків. Такі ж заходи ворог здійснює і в населених пунктах Луганської області.

Окрім цього, у місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли вісімнадцятирічного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин.

Проведення часткової мобілізації: останні новини

Нагадаємо, що за останній рік російський президент владімір путін провів щонайменше чотири спроби мобілізації. Ймовірно, він вичерпав наявних боєздатних резервістів.

Ростовська область вже закрита на в'їзд та виїзд. Так, росіян закликають повернутись у місця прописки.

В Інституті вивчення війни вважають, що владімір путін навряд чи подолає фундаментальні структурні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян. На це є певні причини.

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