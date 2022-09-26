Для мобілізованих складають цілі списки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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У росії примушують готуватися воювати самостійно

Так, особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти. Зокрема, це стосується теплого одягу.

До речі, з 24 вересня у Севастополі на базі автомобільного батальйону чорноморського флоту розпочато підготовку відмобілізованих.

Крім того, нині Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд. Особам, що знаходяться не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись.

А у місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли вісімнадцятирічного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин.

4 провальні спроби путіна залучити людей на війну

Восени 2021 року російські військові запустили ініціативу під назвою "Резерв російської бойової армії" (БАРС) з метою залучення 100 000 добровольців, але ця спроба путіна здебільшого провалилася.

Також збройні сили росії провели примусову мобілізацію частини свого регулярного резерву під час підготовки до вторгнення та паралельно із зусиллями БАРС.

Третя, менша хвиля мобілізації, послідувала за самим вторгненням. А четверту спробу мобілізації путін розпочав у червні 2022 року, прискорену в липні, із закликом до формування "добровольчих батальйонів".

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