Для мобилизованных составляют целые списки. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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В россии заставляют готовиться воевать самостоятельно

Так, личному составу, прибывающему в сборные пункты в Белгородской области, объявляют список, который необходимо приобрести за свой счет. В частности, это касается теплой одежды.

Кстати, с 24 сентября в Севастополе на базе автомобильного батальона черноморского флота начата подготовка отмобилизованных.

Кроме того, в настоящее время Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Лицам, находящимся не по месту прописки, через родственников приказано в течение трех суток явиться.

А в городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

4 провальные попытки путина привлечь людей на войну

Осенью 2021 года российские военные запустили инициативу под названием "Резерв российской боевой армии" (БАРС) с целью привлечения 100 000 добровольцев, но эта попытка путина в основном провалилась.

Также вооруженные силы россии провели принудительную мобилизацию части своего регулярного резерва во время подготовки к вторжению и параллельно с усилиями БАРС.

Третья, меньшая волна мобилизации, последовала за самим вторжением. А четвертую попытку мобилизации путин предпринял в июне 2022 года, ускоренную в июле, с призывом к формированию "добровольческих батальонов".

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