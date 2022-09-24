Граждане россии уже несколько дней пытаются покинуть страну, потому что испугались за свою жизнь. На границах с россией образовались огромные пробки.

Украинские пограничники готовят почву для "частично мобилизованных" россиян

Попытки россиян уйти от ответственности

Уйти от проблем, а не решать их – уже обычное дело для россиян. Итак, после неудачных протестов против мобилизации они массово бегут из страны. Но за границей их тоже никто не ждет. На границе с Финляндией и Казахстаном образовались километровые пробки.

Напомним, что Казахстан не планирует выдавать россиянам вид на жительство. Кроме того, лидер казахской политической партии "Опора народа" Нурджан Альтаев заявил, что несколько оппозиционных партий требуют закрытия границы с россией. Политик добавил, что с начала полномасштабного вторжения в Казахстан официально приехали около полутора миллионов россиян. В стране боятся, что огромное количество представителей оккупантов может приехать к ним снова.

Смотрите, что происходит сейчас на границах с Финляндией и Казахстаном:

Финляндия ограничила въезд россиянам

В Финляндии были введены ограничения на въезд и визы для граждан страны-агрессора. Власти назвали такое решение принципиальным. Причиной того, что россияне вредят международному имиджу Финляндии. Пока неизвестно, когда в стране будут приняты новые ограничения.

Чехия не будет предоставлять беглым гумвиз

В чешском МИД заявили, что бегущие из страны из-за того, что не хотят исполнять обязанность, введенную его собственным государством, не отвечает условиям получения гуманитарной визы

Где еще ограничивают въезд россиянам

В Польше 19 сентября были введены дополнительные ограничения на въезд гражданам россии. Соответствующее решение было принято после договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией. По мнению главы МИД Польши Мариуша Каминского, это может повлиять на путинский режим.

Напомним, что еще 2 сентября Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме со страной-агрессором. Теперь на россиян будут распространяться общие правила визового кодекса.

Вас может заинтересовать – границы для россиян закрыты: смотрите видео