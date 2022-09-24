Громадяни росії вже декілька днів намагаються покинути країну, бо злякалися за своє життя. На кордонах з росією утворилися величезні затори.

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Спроби росіян втекти від відповідальності

Втекти від проблем, а не вирішувати їх – вже звичайна справа для росіян. Тож, після невдалих протестів проти мобілізації вони масово тікають з країни. Але за кордоном їх теж ніхто не чекає. На кордоні з Фінляндією та Казахстаном утворилися кілометрові затори.

Нагадаємо, що Казахстан не планує видавати росіянам дозвіл на проживання. Крім того, лідер казахської політичної партії "Опора народу" Нурджан Альтаєв заявив, що кілька опозиційних партій вимагають закриття кордону з росією. Політик додав, що від початку повномасштабного вторгнення до Казахстану офіційно приїхали близько півтора мільйона росіян. У країні бояться, що величезна кількість представників окупантів може приїхати до них знову.

Дивіться, що відбувається зараз на кордоні з Фінляндією та Казахстаном:

Фінляндія обмежила в'їзд росіянам

У Фінляндії ввели обмеження на в'їзд та візи для громадян країни-агресора. Влада назвала таке рішення принциповим. Причиною є те, що росіяни шкодять міжнародному іміджу Фінляндії. Поки невідомо, коли в країні схвалять нові обмеження.

Чехія не надаватиме гумвіз втікачам

У чеському МЗС заявили, що ті, хто тікає з країни через те, що не хоче виконувати обов'язок, запроваджений його власною державою, не відповідає умовам отримання гуманітарної візи

Де ще обмежують в'їзд росіянам

У Польщі 19 вересня запровадили додаткові обмеження на в'їзд громадянам росії. Відповідне рішення ухвалили після домовленостей між Польщею, Естонією, Литвою та Латвією. На думку очільника МЗС Польщі Маріуша Камінського, це може вплинути на путінський режим.

Нагадаємо, що ще 2 вересня Рада ЄС затвердила повне призупинення угоди про спрощений візовий режим з країною-агресором. Відтепер на росіян поширюватимуться загальні правила візового кодексу.

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