Хлопці, які жодного разу не стріляли із гранатометів з першого пострілу вражають цілі. Українські військові готуються виконувати завдання на фронті, передає 24 канал.

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Прикордонники розробляють план наступу

Серед мобілізованих прикордонників – звичайні чоловіки, які вирішили стати на захист України.

Після російського повномасштабного вторгнення психолог із Одеси Леонід вирішив стати військовим, щоб допомгти швидше звільнити всі окуповані території. Раніше чоловік не воював, але вже має успіхи у виконанні завдань на полі бою. Серед мобілізованих прикордонників є Віталій з Вінничини, якого вдома чекає родина.

Щодня у новоспечених прикордонників розписаний по хвилинах – їм розповідають, як потрібно облаштовувати прихований пост спостереження біля ворога. А основним завданням, яке ставиться для військовослужбовців – вміти працювати у команді і думати про своїх побратимів.

Нині перед військовими стоїть завдання – звільнити окуповані території, тому у підготовці головний акцент стоїть у наступальних діях. Хлопці підходять до цього відповідально. Вони прораховують деталі, розподіляють ролі і продумують кілька запасних сценаріїв.

Дивіться, як українські військові готуються зустрічати нових мобілізованих з росії:

У росіян серйозні проблеми на фронті

Міжнародний оглядач, російський опозиційний журналіст Іван Яковина зазначив, що поразка в Харківській області негативно вплинула на окупантів. Тому росіянам потрібні люди на фронті, бо якщо туди нікого не відправити фронт розсиплеться. Адже, як зауважив Яковина, Збройні Сили України зараз доволі успішно наступають на півночі Донбасу та в Херсонській області.

Мобілізація в росії: останні новини

Не дивлячись на те, що кремль видав указ про "часткову" мобілізацію, росіяни вже зрозуміли, що на війну хочуть забрати не лише окремі категорії чоловіків. З військкоматів приходять навіть за мертвими.

Росіяни негативно відреагували на мобілізацію, тому вирішили вийти на протест. Російська поліція не втратила можливості навіть під час мітингу роздати повістки.

Крім того, громадяни росії вже шукають можливість виїхати з країни.

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