22 вересня Інститут з вивчення війни повідомив, що ЗСУ здійснюють контрнаступальні дії біля Лиману. Згодом цю інформацію підтвердили в міністерстві оборони Великої Британії.

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Яка ситуація в Лимані

За інформацією МО Сполученого Королівства, ситуація на полі бою складна, проте Україна наступає на території, що для росії є важливими. Зокрема бої тривають в Донецькій області. Українська армія намагається звільнити місто Лиман, що на схід від річки Сіверський Донець.



Місто Лиман на карті / Фото з Google maps

Окрім того, в міністерстві Британії констатували, що за останні три дні українська армія укріпилась на східному березі річки Оскіл у Харківській області. Державі-агресорці не вдалось побудувати належну лінію оборони в регіоні.

Чому Лиман є важливим для росіян

Раніше Олексій Арестович пояснював, чому ворог боїться втратити Лиман. На його думку, після взяття ЗСУ цього міста зруйнується уся лінія оборони загарбника й українська армія зможе почати деокупацію квазіреспублік. Але звільнити Лиман і "вийти на Донеччину" не так просто, як може здаватися, на перший погляд.

Також військовий експерт Сергій Жданов в інтерв'ю 24 каналу говорив про перспективи, які відкриються для України після деокупації Лиману.

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