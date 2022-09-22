Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Варто нагадати, що Генеральний штаб ЗСУ наразі не підтвердив просування українських військових на цьому напрямку. Тому потрібно чекати офіційного підтвердження.

До теми Мобілізація в росії, обмін полоненими, ядерна зброя: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Звільнимо Лиман – відкриються два шляхи

Як наголошує Жданов, майбутнє звільнення Лимана дасть українським військовим змогу просуватися за двома напрямками.

Якщо ми беремо Лиман, то далі для нас відкриваються два шляхи. Або ми йдемо на Сватове, або на Сєвєродонецьк,

– зазначив Жданов.

Він додав, якщо цей напрямок вдасться з'єднати з Білогорівкою, то там теж вийде "відрізати" певний шматок території та оточити певну кількість російських військ.

Загалом звільнення Лимана відкриває перед українськими військовими оперативний простір. Саме тому окупанти намагаються втримати цей населений пункт. Крім того, Жданов припускає, що до Лимана не встигнуть дійти російські резерви.

Жданов про подальші перспективи ЗСУ після звільнення Лимана: дивіться відео

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові відбили атаки російських окупантів біля трьох населених пунктів. Загарбники намагалися наступати поблизу Куп'янська, Зайцевого та Новомихайлівку, однак захисники дали відсіч ворогу. Також українська авіація вразила 10 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, а також – 2 позиції ЗРК.