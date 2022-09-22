Военный эксперт Олег Жданов попытался спрогнозировать, как долго захватчики смогут продержаться в Херсоне и на временно оккупированных территориях правого берега Днепра.

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Оккупанты имеют много снарядов

Несмотря на то, что наши бойцы бьют по складам БК оккупантов, у врага остается большое количество снарядов. И они эти запасы пополняют.

Я вам рассказывал, что они как муравьи. На лодках, по несколько ящиков, пытаются перевозить те боеприпасы, на понтонах тянут эти боеприпасы, а мы пытаемся их топить... И вот только когда тех снарядов, которые они опрокидывают через Днепр, будет гораздо меньше тех, которые тратят каждый день и их запасы начнут иссякать,

– объяснил Жданов.

Он добавил, что сейчас оккупанты могут продержаться месяц на правом берегу благодаря огромным запасам. По словам Жданова, именно из-за больших запасов у оккупантов нашим военным приходится "топтаться".

Припасов у врага хватит еще надолго, но ВСУ находят склады россиян, а затем туда "что-нибудь прилетает". Но для полного уничтожения оккупантов на правом берегу понадобится время.

Заметим, что вечером 21 сентября в Херсонской области в очередной раз произошел "хлопок". Местные жители слышали взрывы возле Антоновского моста, а также на одном из предприятий, где российские оккупанты устроили себе базу. В сети шутят, что ПВО враг снова не сработала.

Когда ВСУ могут освободить Херсон

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что в Херсонской области у ВСУ очень выгодная позиция.

Я думаю, что к зиме всех (россиян – 24 канал), кто останется еще в Херсоне, их сбросят в Днепр – в прямом и переносном смысле. То есть либо они сдадутся в плен, либо будут убегать на подручных методах – на лодках или на чем,

– отметил Павел Нарожный.

Он добавил, что вооруженные силы технически имеют потенциал пойти на Херсон. Эксперт предположил, что сейчас в Генштабе полагают, как это сделать бескровно.

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