Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, оба региона очень сильно отличаются. Вооруженные Силы в Херсонской области действуют очень правильно – постепенно истощают врага, уничтожая логистические цепочки.

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Почему контрнаступление отличается на этих обоих направлениях

Как отмечает Черник, Харьковщина – это "сеть" лесов, куда можно спрятать технику и людей, и так называемая "низкая" река – в некоторых местах может проезжать тяжелая техника.

Херсонщина – степь и огромная река Днепр со многими разветвлениями. Чтобы ее форсировать, нужны понтоны или баржи. А это удобные цели для артиллерии.

Поэтому ВСУ избрали другую тактику, чем в Харьковской области. Здесь они потихоньку забрасывают "огневую удавку" вокруг вражеской группировки и методически разбивают логистические цепочки.

На мой взгляд, единственная правильная философия на Херсонщине – это осада. Никакого лобового штурма, пока противник еще дерется, быть не может,

– подчеркнул Черник.

Вооруженные Силы Украины выжидают, когда российские оккупанты будут настолько истощены, что не смогут вести боевые действия. Когда для захватчиков наступит выбор – либо уничтожение, либо плен – тогда и начнутся большие контрнаступательные действия ВСУ в этом направлении.

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Напомним, вечером 21 сентября в Херсонской области в очередной раз произошел "хлопок". Местные жители слышали взрывы возле Антоновского моста, а также на одном из предприятий, где российские оккупанты устроили себе базу. В сети шутят, что ПВО врага снова не сработала.