Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, обидва регіони надзвичайно сильно відрізняються. Збройні Сили на Херсонщині діють дуже правильно – поступово виснажують ворога, знищуючи логістичні ланцюжки.

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Чому контрнаступ відрізняється на цих обох напрямках

Як наголошує Черник, Харківщина – це "мережа" лісів, куди можна сховати техніку і людей, та так звана "низька" річка – в деяких місцях може проїжджати важка техніка.

Херсонщина – степ та величезна річка Дніпро із багатьма розгалуженнями. Щоб її форсувати, потрібні понтони або баржі. А це – зручні цілі для артилерії.

Тому ЗСУ обрали іншу тактику, ніж на Харківщині. Тут вони помаленьку закидають "вогневий зашморг" навколо ворожого угруповання та методично розбивають логістичні ланцюжки.

На мій погляд, єдина правильна філософія на Херсонщині – це облога. Ніякого лобового штурму, поки противник ще б'ється, бути не може,

– наголосив Черник.

Збройні Сили України вичікують, коли російські окупанти будуть настільки виснажені, що не зможуть вести бойові дії. Коли для загарбників настане вибір – або знищення, або полон – тоді й почнуться великі контрнаступальні дії ЗСУ на цьому напрямку.

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Нагадаємо, увечері 21 вересня на Херсонщині в черговий раз сталася "бавовна". Місцеві жителі чули вибухи біля Антонівського мосту, а також на одному з підприємств, де російські окупанти влаштували собі базу. В мережі жартують, що ППО ворог знову не спрацювала.