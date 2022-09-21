Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що у Херсоні – вечірня канонада". Він розповів: вибухи пролунали біля Антонівського мосту та на підприємстві, де базуються загарбники.

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Вечірня канонада в Херсоні. Вибухи біля Антонівського мосту та на підприємстві, де базуються окупанти,

– мовиться у повідомленні.

У Херсоні пролунали вибухи: дивіться відео

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибухи пролунали у районі Таврики. Є "прильоти" у районі моста. У мережі жартують, що "ППО" окупантів, яку так розхвалюють російські пропагандисти, не спрацювала, бо, вочевидь, має вихідний.

Зауважте! Про вибухи 21 вересня також повідомили у тимчасово окупованому Криму. Ймовірно, цього разу "бавовна" завітала до окупантів у Козачу бухту Севастополя.

Бавовнятко гралося й на Луганщині

Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА – повідомив, що Бавовнятко також погралося на Луганщині. Воно побувало у Сватовому та Новоайдарі.

"Попередньо 250 рашистів отримали статуси "200-й" та "300-й". Скоріш за все, в комендатурі перебували чеченці. Перевіряємо", – мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Тим часом росія продовжує брехати про свої втрати. Сергій шойгу зробив абсурдну заяву, що країна-окупантка втратила 5 937 військових. Ба більше, міністр оборони росії видав, що 90% поранених окупантів дивом зцілилися та повернулись у стрій.

Загальні втрати ворога

Станом на 21 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 55 110 окупантів.

танків – 2 227 (+11) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 748 (+24) одиниць,

артилерійських систем – 1 340 (+17) одиниць,

РСЗВ – 318 одиниць,

засоби ППО – 168 одиниць,

літаків – 253 (+1) одиниці,

гелікоптерів – 217 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7) одиниць.

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