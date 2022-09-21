Як розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, в окупованому Сватовому Луганської області знищили ворожу комендатуру.

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Українські військові знищили штаб окупантів та склад боєприпасів, які облаштували у місті. Гайдай заявив, що є багато жертв та постраждалих серед росіян.

Попередньо 250 рашистів отримали статуси "200-й" та "300-й". Скоріш за все, в комендатурі перебували чеченці. Перевіряємо,

– мовиться у повідомленні.

Також у мережі з'явилося відео, як окупанти "невдало покурили" у Новоайдарі. Внаслідок цього на складі БК та розташуванні живої силі кацапів стався вибух.

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Росіянам розповідають казки про 5 тисяч загиблих окупантів

Міністр оборони росії сєргєй шойгу розповів про втрати країни-агресорки у війні проти України. Під час свого виступу міноборони країни-агресорки назвав смішну цифру. Мовиться про 5 937 військових. Мовляв, рівно стільки бійців з росії загинули на фронті. За словами шойгу, 90% поранених російських бійців уже одужали.

Зауважимо, що він під час свого виступу збрехав також і про втрати України у війні. Мовляв, наша держава вже втратила понад 61 тисячу своїх героїв. Якщо бути точнішими, то міноборони росії назвав такі цифри:

61 207 загиблих українських військових;

і ще 49 368 поранених.

І хоч "потєрь нєт", росія планує відправляти на війну ще більше гарматного м'яса. А це вже ніяк не збігається зі статистикою, наведеною шойгу вище.

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