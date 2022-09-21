Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в оккупированном Сватово Луганской области уничтожили вражескую комендатуру.

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Украинские военные уничтожили штаб оккупантов и склад боеприпасов, которые обустроили в городе. Гайдай заявил, что много жертв и пострадавших среди россиян.

Предварительно 250 рашистов получили статусы "200-й" и "300-й". Скорее всего, в комендатуре находились чеченцы. Проверяем,

– говорится в сообщении.

Также в сети появилось видео, как оккупанты "неудачно покурили" в Новоайдаре. В результате на складе БК и расположении живой силы кацапов произошел взрыв.

Взрыв в Новоайдаре: смотрите видео

Россиянам рассказывают сказки о 5 тысячах погибших оккупантов

Министр обороны россии сергей шойгу рассказал о потерях страны-агрессора в войне против Украины. Во время своего выступления минобороны страны-агрессора назвал смешную цифру. Речь идет о 5 937 военных. Мол, ровно столько бойцов из россии погибли на фронте. По словам шойгу, 90% раненых российских бойцов уже поправились.

Заметим, что он во время своего выступления соврал также и потерях Украины в войне. Мол, наше государство уже потеряло более 61 тысяч своих героев. Если быть точнее, то минобороны россии назвал следующие цифры:

61 207 погибших украинских военных;

и еще 49 368 раненых.

И хоть "потёр нет", россия планирует отправлять на войну еще больше пушечного мяса. А это уже никак не совпадает со статистикой, приведенной выше.

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