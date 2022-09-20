В ефірі 24 каналу російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов прокоментував, що контрнаступ ЗСУ під Харковом та, як результат, панічна втеча звідти росіян, – налякав керівництво так званих ДНР та ЛНР. Вони раптом зрозуміли, що перед ними модель їх майбутнього.

Важливо "Північна Корея – здрастуй": у росіян паніка через поправку про мобілізацію у законодавстві

Аббас Галлямов пояснив, що вони нервують, адже варіантів мають небагато. Саме тому вирішили спробувати швидше стати частиною росії та розкрутити оцей тезис, що "своїх не кидаємо".

Простіше кажучи, вони намагаються загнати кремль в ситуацію, коли відступити з "ДНР" та "ЛНР" буде неможливо. Вони зрозуміли, що порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих,

– повідомив Аббас Галлямов.

"Якщо досі вони виконували всі установки кремля. То тут вони пішли у розріз з цією установкою, тому що буквально декілька днів тому кремлівські джерела переконували ЗМІ, що "референдуми" перенесені", – нагадав експерт.

Він зазначив, що турчак, який є генсеком "єдіної росіі", вже заявляв про те, що "референдуми", напевно, пройдуть 4 листопада. Проте після цього отримав від кірієнка потиличників. Усе через те, що оголосив дату, хоч насправді найближчим часом "референдуму" не планувалося.

Тобто тільки-тільки кремль позначив свою позицію, як буквально через декілька днів "ДНР" та "ЛНР" раптом ставлять кремль перед фактом. Очевидно, що координація між ними зіпсувалася,

– акцентував Аббас Галлямов.

"Раніше яка була модель? Робимо те, що скаже кремль й надіємося, що в нас все буде добре. Ця модель не спрацювала. Кремль хочуть заперти в ситуації, де він змушений буде робити так, як це вигідно "ДНР", "ЛНР", – додав політолог.

Що говорять російські пропагандисти

За словами Галлямова, сімоньян написала, що цей референдум має нібито укріпити позиції "ДНР" та "ЛНР".

"Це говорить про те, що, як мінімум, частина кремля з цією ідеєю згідна. Виглядає так, що там розкол йде по лінії громов проти кирієнка. Громов – це людина, яка курирує ЗМІ, а кирієнко – внутрішню політику. Сімоньян – це підопічна громова", – пояснив Аббас Галлямов.

Він додав, що з одного боку підопічні кирієнка кажуть, що референдум поки не планується й турчак покараний за те, що він це анонсує. Як буквально через декілька днів спочатку так звані ДНР, ЛНР виступають, а потім сімоньян, яка підопічна громова, – їх підтримує. Здається, що всередині кремля тріщина щодо цього питання.

Дивіться відео: Галлямов про "референдум"

Останні новини з Донецької та Луганської областей