Російські пропагандисти поширюють інформацію, що ставленики кремля в Донецьку заявили, що буцімто для проведення "референдумів" на Донбасі "все готово", пише 24 канал.

До речі Окупантам наплювати: взимку Донецьк залишиться без води та опалення

Окупанти говорять, що готові до "референдуму"

Представники так званої квазіреспубліки "днр" виступили з ініціативою провести електронне голосування на "референдумі" для ряду територій.

Слід зазначити, що в Донецькій області постійні перебої з електроенергією. Причина в тому, що на території Донеччини ведуться активні бойові дії. Якщо на територіях, які контролює Україну, рятувальники намагаються відновити подачу світла, то на окупованій Донеччині можлива гуманітарна криза.

Саме через відсутність світла, води та газу й активні бойові дії на Донеччині оголошена обов'язкова евакуація для цивільного населення.

Загарбники готуються до "референдумів": що відомо на цей час

Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення декілька разів призначали дати так званих "референдумів" на окупованих територіях України. Окупанти 19 – 20 вересня знову почали заявляти про псевдореферендуми.

У понеділок, 19 вересня, проросійські бойовики заявили, що хочуть організувати "референдум" на території тимчасово окупованої Луганщини. Вони звернулися до свого ватажка з ініціативою негайно провести "референдум" про "визнання їх суб'єктом росії".

20 вересня гауляйтер Херсонщини володимир сальдо заявив, що так звана "адміністрація" Херсонської області ухвалила рішення про проведення "референдуму". Він сказав, що після так званого "референдуму" звернеться до владіміра путіна щодо включення Херсонщини до складу росії.

В Інституті з вивчення війни пов'язують бажання окупантів негайно провести "референдуми" з панікою прокремлівських режимів на тлі контрнаступу ЗСУ.

Зауважимо, що вже провалився кремлівський план щодо "референдуму" на Харківщині. У росії готувалися провести псевдореферендум щодо анексії Харківської області вже на початку листопада, але ЗСУ зірвали плани ворога.

Додамо, що будь-який референдум на окупованих територіях остаточно зірве мирні переговори України та росії. Відповідне попередження раніше озвучував президент Володимир Зеленський.

Раніше – гауляйтерка на Запоріжжі звернулась щодо "референдуму": дивіться відео