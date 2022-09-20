Российские пропагандисты распространяют информацию, что ставленники кремля в Донецке заявили, что якобы для проведения "референдумов" на Донбассе "все готово", пишет 24 канал.

Кстати Оккупантам наплевать: зимой Донецк останется без воды и отопления

Оккупанты говорят, что готовы к "референдуму"

Представители так называемой квазиреспублики "ДНР" выступили с инициативой провести электронное голосование на "референдуме" для ряда территорий.

Следует отметить, что в Донецкой области постоянные перебои с электроэнергией. Причина в том, что на территории Донбасса ведутся активные боевые действия. Если на территориях, контролируемых Украиной, спасатели пытаются восстановить подачу света, то на оккупированной Донетчине возможен гуманитарный кризис.

Именно из-за отсутствия света, воды и газа и активных боевых действий в Донецкой области объявлена обязательная эвакуация для гражданского населения.

Захватчики готовятся к "референдумам": что известно в настоящее время

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения несколько раз назначали даты так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Оккупанты 19 – 20 сентября снова начали заявлять о псевдореферендумах.

В понедельник, 19 сентября, пророссийские боевики заявили, что хотят организовать "референдум" на территории временно оккупированной Луганской области. Они обратились к своему предводителю с инициативой немедленно провести "референдум" о "признании их субъектом россии".

20 сентября гауляйтер Херсонщины владимир сальдо заявил, что так называемая "администрация" Херсонской области приняла решение о проведении "референдума". Он сказал, что после так называемого "референдума" обратится к владимиру путину по включению Херсонщины в состав россии.

В Институте по изучению войны связывают желание оккупантов немедленно провести "референдумы" с паникой прокремлевских режимов на фоне контрнаступления ВСУ.

Заметим, что уже провалился кремлевский план по референдуму на Харьковщине. В России готовились провести псевдореферендум по аннексии Харьковской области уже в начале ноября, но ВСУ сорвали планы врага.

Добавим, что любой референдум на оккупированных территориях окончательно сорвет мирные переговоры Украины и россии. Соответствующее предупреждение ранее было озвучено президентом Владимиром Зеленским.

Ранее – гауляйтер на Запорожье обратилась по поводу "референдума": смотрите видео