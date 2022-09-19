Свой шабаш хотят организовать на территории временно оккупированной Луганской области. По данным росСМИ "обращение" они подали 19 сентября.
Читайте также Луганские боевики незаконно приговорили сотрудника ОБСЕ к 13 годам за решеткой
Оккупанты хотят провести "референдум" в Луганской области
По данным росСМИ так называемая "общественная палата" квазиреспублики в Луганской области обратилась к своему главарю с инициативой немедленно провести "референдум" о "признании их субъектом россии".
По мнению врагов, это должно обезопасить так называемую "республику". Также в традиционной для российской пропаганды лживой манере они заявили, что это должно "открыть новые возможности на пути к мирной жизни".
По данным издания kiborg, враги так готовятся, что даже составили списки так называемых "членов комиссии". Они написали их персональные данные и даже номера мобильных телефонов.
Что этому предшествовало
- Стоит вспомнить, что оккупанты фактически на всей территории оккупированной Украины хотели проводить так называемые "референдумы". Очевидно, их планы не осуществятся.
- Ведь враги уже планировали провести псевдореферендум в Харьковской области в ноябре 2022 года. И уже по состоянию на 16 сентября Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область деоккупирована.
- Более того, российские захватчики уже отказались от проведения псевдореферендума в Мелитополе, что в Запорожской области. Одна из причин – тотальное сопротивление населения временно оккупированных территорий.
Смотрите также – Сергей Гайдай прокомментировал "референдум" в Луганской области: видео