Свій шабаш хочуть організувати на території тимчасово окупованої Луганщини. За даними росЗМІ "звернення" вони подали 19 вересня.

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Окупанти хочуть провести "референдум" на Луганщині

За даними росЗМІ так звана "громадська палата" квазіреспубліки на Луганщині звернулася до свого ватажка з ініціативою негайно провести "референдум" про "визнання їх суб'єктом росії".

На думку ворогів це має убезпечити так звану "республіку". Також в традиційній для російської пропаганди брехливій манері вони заявили, що це має "відкрити нові можливості на шляху до мирного життя".

За даними видання kiborg, вороги так готуються, що навіть склали списки так званих "членів комісії". Вони написали їхні особисті дані та навіть номера мобільних телефонів.

Що цьому передувало

Варто пригадати, що окупанти фактично на всій території окупованої України хотіли проводити так звані "референдуми". Очевидно, їхні плани не здійсняться.

Адже вороги вже планували провести псевдореферендум на Харківщині у листопаді 2022 року. Та вже станом на 16 вересня Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область деокупована.

Ба більше, російські загарбники вже відмовились від проведення псевдореферендуму у Мелітополі, що у Запорізькій області. Одна з причин – тотальний спротив населення тимчасово окупованих територій.

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