В одному пості сімоньян згадала і гітлера, і Гулівера. Головною тезою нібито були наміри "давати задню". Ці заяви пропагандистка розмістила на своїх ресурсах, передає 24 канал.

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Що наговорила сімоньян

Почала промову пропагандистка з дивного вступу: "якщо ми не дамо задню, то вони можуть дати задню. А от якщо ми її дамо, вони її не дадуть".

Потім, за словами сімоньян, "на росію чекає все, що описано у застільних розмовах гітлера". Після цього у реченнях пішов "гулівер у країні коней". Вона згадала про Єху – істот, які не можуть читати, писати й говорити.

"У Гітлера це прямо сказано, що добре, щоб у них навіть мови не залишилося, щоб вони там жестами з'ясовувалися. Це якась маса, якій у всьому відмовлено, починаючи від вакцинації і закінчуючи освітою", – написала пропагандистка.

Насамкінець вона додала про "плоди дев'яностих". Каже, це те, що приготоване росіянам у майбутньому, якщо ті "дадуть задню".

"Задня" почалась з другої фрази промови

Навіть підписники пропагандистки не зовсім зрозуміли, що вона хотіла донести. Зазначили, що "задню" росіяни вже давно дають, а сімоньян – з другої фрази цієї промови.

Додали також, "який стосунок ця промова має до того, що відбувається, одному Богу відомо".

Що підписники сімоньян пишуть про її пост / Скриншоти з телеграму:

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