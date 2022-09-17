Воно й не дивно, адже Залужний – один з героїв сьогодення. Але ми точно не очікували, що у світлі контрнаступу ЗСУ у росії його хвалитимуть. Тут уже навіть нас населення країни-агресорки змогло здивувати. Але 24 канал закликає не зачаровуватися.

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Залужного назвали талановитим головнокомандувачем

Один з гостей програми "Вечір з соловйовим" висловив неабияке захоплення Залужним. Передовсім він наголосив на тому, що росіяни дуже недооцінили українське військо. Ба більше, роблять це досі, що дуже дарма. Крім того, він закликав припиняти звинувачувати у всьому американців.

Потрібно визнати, що Залужний – талановитий головнокомандувач. Це потрібно визнати. Необов'язково навіть бути стратегом, щоб бачити, що взагалі-то він талановитий чоловік у сенсі військової справи. Він цікаві комбінації придумує,

– наголосив він.

Ми вже чекали, коли у самого соловйова спалахне під час спічу цього росіянина. Але щось дим з району сідала так і не здійнявся до стелі студії, а жаль.

Гіркін порівняв Залужного з Наполеоном

Дифірамби головнокомандувачу ЗСУ почав співати також терорист ігор гіркін, той що стрєлков. Він зауважив, що відвід від Балаклії – причина не прорахунків російського війська. Винним у цьому є талановитий Залужний. Його він назвав головнокомандувачем рівня Наполеона.

Зумів створити перевагу 8 до 1... Залужний – точно військовий геній,

– наголосив гіркін.

Зауважимо, що за минулу добу наші військові звільнили ще кілька населених пунктів на Донеччині. Тож вони не зупиняють контрнаступ попри ракетні удари по Карачунській дамбі у Кривому Розі.

Так, село Діброва від ворога вдалося звільнити бійцям Національної гвардії. Вони й підняли над населеним пунктом український стяг. Те ж саме зробили військові з 66 окремої механізованої бригади. Вони вибили ворога з населеного пункту Щурове. Сталося це 16 вересня об 13:00.

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