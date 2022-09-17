Тактика кремля спрямована на досягнення конкретних військово-політичних цілей. Про це 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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Речниця командування "Південь" зазначила, що в окупантів простежуються "об'єднані цілі у терорі України".

Вони намагаються справді створити техногенну катастрофу для того, щоб зупинити рух війська, а також тиснути на мирне населення. Тому що наближається зима і холоди, всі розуміють, що буде потреба в тому, щоб була забезпечена соціальна складова,

– пояснила Гуменюк.

За її словами, якщо в населених пунктах будуть такі масштабні руйнування як у Кривому Розі, це потребуватиме залучення додаткових людських та фінансових ресурсів. На її думку, через це, ймовірно, місцева влада не зможе організувати на деокупованих територіях нормальне життя.

"Їхня задача наразі, навіть на тих територіях, де прийшли ЗСУ, принести розруху, максимальне обмеження в пільгах, зручностях, тому вони намагаються тиснути всіма силами. Де можуть – зброєю, де не можуть – застосовують сили природи", – резюмувала речниця.

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