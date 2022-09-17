Про це повідомили у ДСНС. У відомстві зазначили, що ракетного обстрілу Харків зазнав посеред ночі 17 вересня.

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Ворог атакував Індустріальний район

За словами рятувальників, ракетної атаки російські військові завдали близько 02:00. Один зі снарядів ворога влучив у споруду підприємства в Індустріальному районі Харкова.

Внаслідок цього спалахнула пожежа. Вогонь, який поширився на площу 200 квадратних метрів, вдалося ліквідувати. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Об 09:25 надійшла інформація від глави Харківської ОВА Олега Синєгубова. Він зауважив, що вночі зафіксували два влучання ракет по Індустріальному району міста.

Під час огляду місця атаки встановили тип ракет, випущених ворогом. Мовиться про 5В55, якими російські військові били з ЗРК С-300. Нагадаємо, що ці комплекси розраховані на збивання цілей у повітрі.

Що стосується постраждалих, то їх внаслідок цієї атаки немає.



На підприємстві спалахнула пожежа / фото з телеграма Синєгубова

Напередодні росіяни обстріляли Кривий Ріг

Зауважимо, що ось уже три дні поспіль російські військові завдають ракетних ударів по Кривому Рогу. Останній стався в обід 16 вересня. Це була чергова атака ворога по критичній інфраструктурі міста, передав глава ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, серйозних пошкоджень зазнала гідротехнічна споруда. Він мав на увазі Карачунівську дамбу, яку ворог планує буквально знищити. А його головна мета – спричинити техногенну катастрофу у регіоні.

Глава військової адміністрації Олександр Вілкул згодом розповів, скільки ракет росіяни випустили по місту за останні три дні. За підрахунками мовиться про 13 снарядів, якими атакували Кривий Ріг не просто так. На думку Вілкула, вороги планують змити водою 150 тисяч людей.

Високопосадовець переконаний, що відповідні обстріли окупанти здійснюють навмисно. Самі ракетні удари Вілкул назвав терористичними атаками. Він підкреслив, що по місту росіяни випускають "Іскандери", Ікси", а також "Кинджали". Останні не лише надзвичайно дорогі. Їх ще й дуже мало на оснащенні "другої армії світу". У місті вже створили Штаб з ліквідації наслідків аварії на гідротехнічних спорудах. Він працює цілодобово вже понад три доби.

Ми ж вкотре закликаємо не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно у вашому населеному пункті пролунали тривоги – негайно вирушайте до укриття. Залишайтеся у сховищі до відбою. Це може врятувати вам життя.

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