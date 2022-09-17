Успішний контрнаступ ЗСУ змушує ворога буквально втікати з захоплених територій. Водночас це стимулює росіян до ще більших терористичних атак. І на кожен здобуток нашого війська в окупантів є відповідь – атака по цивільних.

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Завдали 4 ракетні удари

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, упродовж минулої доби російські військові завдали 4 ракетні удари. Крім того, 24 рази загарбники били з авіації та 72 – з систем реактивної артилерії.

Від авіаударів, ракетних атак і РСЗВ постраждала ціла низка міст і сіл. Руйнувань зазнала інфраструктура аж 58 населених пунктів. Зокрема, Харкова, Золочева, Дружківки, Сіверська, Закітного, Нью-Йорка, Веселянки, Мар'їнки, Красногорівки, Полтавки, Малих Щербаків, Мирного, Великого Артакового, Кривого Рогу, Нікополя, Ольгівського, Запоріжжя, Оріхова, Миролюбівки, Очакова та Сухого Ставка.

Ворог знову бив по Кривому Рогу

Упродовж трьох днів російські військові випускають ракети по Кривому Рогу. Остання атака сталася 16 вересня. Тоді ворог вкотре бив по критичній інфраструктурі міста. Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.

Він зауважив, що серйозних руйнувань зазнала гідротехнічна споруда. Мовиться про Карачунівську дамбу, яку росіяни намагаються вщент зруйнувати. Це вони роблять для того, щоб спричинити техногенну катастрофу в регіоні.

Як зазначив згодом глава військової адміністрації Олександр Вілкул, за 3 дні російські військові випустили 13 ракет по місту. Це вони зробили з метою змити водою 150 тисяч людей, переконаний він.

За його словами, ворог здійснює ці обстріли навмисно. Ба більше, їх він назвав терористичними атаками. Вілкул наголосив на тому, що по місту загарбники випускають "Іскандери" "Ікси". А ще вони використовують свої найдорожчі ракети, яких мають усього кілька десятків, – "Кинджали".

Зауважимо, що в місті вже створений Штаб з ліквідації наслідків аварії на гідротехнічних спорудах. І він працює цілодобово понад три доби.

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