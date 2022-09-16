Про це повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він закликав місцевих жителів не виходити з укриття.

Важливо Путін хотів завдати психологічного удару Зеленському, – Подоляк про "прильоти" у Кривому Розі

Нова атака Кривого Рогу

Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі,

– заявив Вілкул.

Наразі у місті та області оголошена повітряна тривога.

Окупанти активно обстрілюють Кривий Ріг: останні новини

За останні кілька днів російські загарбники завдали масованих ударів по Кривому Рогу. Так, 14 вересня вони поцілили по дамбі Карачунівського водосховища. Росіяни вдарили відразу 7 ракета Х-22 з літаків стратегічної авіації.

15 вересня було зафіксовано два "прильоти" в районі гідротехнічних споруд. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляв, що під час ракетного обстрілу росіяни поцілили по гідротехнічних спорудах. За попередніми даними, люди не постраждали.

Варто переглянути – Показали наслідки удару по Кривому Рогу: дивіться відео