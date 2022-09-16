Про це повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він закликав місцевих жителів не виходити з укриття.
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Нова атака Кривого Рогу
Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі,
– заявив Вілкул.
Наразі у місті та області оголошена повітряна тривога.
Окупанти активно обстрілюють Кривий Ріг: останні новини
За останні кілька днів російські загарбники завдали масованих ударів по Кривому Рогу. Так, 14 вересня вони поцілили по дамбі Карачунівського водосховища. Росіяни вдарили відразу 7 ракета Х-22 з літаків стратегічної авіації.
15 вересня було зафіксовано два "прильоти" в районі гідротехнічних споруд. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляв, що під час ракетного обстрілу росіяни поцілили по гідротехнічних спорудах. За попередніми даними, люди не постраждали.
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