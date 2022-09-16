Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он призвал местных жителей не выходить из укрытия.

Важно Путин хотел нанести психологический удар Зеленскому, – Подоляк о "прилетах" в Кривом Роге

Новая атака Кривого Рога

Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети,

– заявил Вилкул.

В городе и области объявлена ​​воздушная тревога.

Оккупанты активно обстреливают Кривой Рог: последние новости

За последние несколько дней российские захватчики нанесли массированные удары по Кривому Рогу. Так, 14 сентября они попали по дамбе Карачуновского водохранилища . Россияне ударили сразу 7 ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации.

15 сентября было зафиксировано два "прилета" в районе гидротехнических сооружений. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что во время ракетных обстрелов россияне попали в гидротехнические сооружения. По предварительным данным, люди не пострадали.