Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Это очередной ракетный террор россиян.

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Оккупанты ударили по Кривому Рогу

По словам Резниченко, россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Имеются серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов.

Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу. Работаем. Не паникуем,

– подчеркнул глава региона.

Важно заметить, что, несмотря на обстрелы, есть и хорошие новости от наших военных. Они сбили над Днепропетровской областью три вражеских ракеты.

"Спасибо защитникам из воздушного командования "Восток", – отметил Резниченко.

Что известно о взрывах в Кривом Роге

Днем 16 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по городу, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. В этот момент там раздавалась воздушная тревога.

Напомним, что это уже не в первый раз россияне атакуют Кривой Рог. 14 сентября они попали по дамбе Карачуновского водохранилища.

Кстати, россияне ударили сразу 7 ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации.

15 сентября было зафиксировано два "прилета" в районе гидротехнических сооружений. К счастью, обошлось без жертв.

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