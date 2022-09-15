О "прилетах" сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. В 17:07 он написал, что россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

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Зафиксировано 2 "прилета"

Сообщается, что зафиксировано два "прилета" в районе гидротехнических сооружений. Вилкул призвал людей находиться в укрытиях и не распространять в соцсетях фото и видео после обстрела.

Заметим, что 15 августа воздушная тревога уже несколько раз звучала в разных регионах Украины. Приблизительно в 13:00 оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул информировал, что оккупанты попали в предприятие. Вилкул сообщал о серьезных разрушениях на предприятии.

Россия терроризирует Криворожье

Российские военные уже второй день мощно обстреливают Кривой Рог. Массированный удар по Кривому Рогу войска агрессора нанесли 14 сентября, когда попали по дамбе Карачуновского водохранилища.

Захватчики ударили по Кривому Рогу сразу 7 ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации. Из-за обстрела по дамбе произошла значительная утечка воды, в результате чего в реке Ингулец начал расти уровень воды. По состоянию на 15 сентября вода отходит благодаря оперативной работе служб.

Из-за российского теракта в Кривом Роге объявили об эвакуации жителей более 20 улиц. Александр Вилкул сообщил, что аварию на дамбе ликвидировали ночью. Для этого пришлось взорвать две дамбы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне пытались затопить Кривой Рог. Глава государства пообещал возмездие для оккупантов.

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